Çankırı'da Bizans dönemine ait 8 sikke ele geçirildi Uygulamada aranan araçta tarihi eser bulundu

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Çankırı İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 8 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol faaliyeti sırasında şüpheli bir araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan 3 şahıs üzerinde ve araçta yapılan aramada Bizans dönemine ait 8 adet sikke ele geçirildi. Şahıslar hakkında 'Kültür Tabiat Varlığı Kaçakçılığı Kanunu'na muhalefetten yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Çankırı Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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