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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Azerbaycan'a destek için pedal çevirdiler

İHA

Azerbaycan'a destek için pedal çevirdiler

Çankırı'da bir grup bisiklet sporcusu, yağmur altında Azerbaycan'a destek ve Ermenistan saldırılarını kınamak için pedal çevirdi.
Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Spor Kulübü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İHH İl Temsilciliği tarafından Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınamak, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesini desteklemek ve farkındalık oluşturmak için bisiklet turu düzenlendi. Anıt alanında başlayan etkinlikte sporcular, yağmur altında Kucaklama Kavşağı'na kadar pedal çevirdi. Vatandaşlar ise ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları ile destek verdi.
Karatekin Parkı'nda basın açıklaması yapan İHH İl Başkanı Hasan Kale, Azerbaycan'a yönelik saldırgan tutumunu ve Azerbaycan topraklarını işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan, yeniden sivillere yönelik saldırılara başladığını söyledi.

"Uluslararası toplumdan yine hiçbir ses çıkmıyor"
Ermenistan'ın son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu dile getiren Kale, şunları kaydetti:
"Bir kere daha tüm dünyaya her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkânlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Ermenistan bugün de bu tavrını sürdürüyor ve sivillere yönelik çok sayıda füzeli saldırı gerçekleştiriyor. Bu saldırılar karşısında uluslararası toplumdan ise yine hiçbir ses çıkmıyor. Birleşmiş Milletler, 1993 yılı sonuna kadar Ermenistan'ın işgallerini kınayan 822, 853, 874 ve 884 sayılı kararları aldı, ancak Ermenistan bu kararların hiçbirine uymadı. 12 Temmuz 2020 tarihinde ise Ermenistan bu defa Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine saldırdı. Saldırılarda biri general, üçü üst düzey rütbeli asker olmak üzere toplam 11 kişi şehit oldu."

"Kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz"
Azerbaycan bu saldırılar sonrasında topraklarını savurmak için Ermenistan'ın işgalci güçlerine karşı operasyon başlattığını ifade eden Kale, "Bizler dünyanın sessiz kaldığı Ermenistan'ın bu haksız ve hukuksuz saldırıları karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Dünya kamuoyunun tepkisizliğinden cesaret bulan Ermenistan, hukuk tanımazlığını daha da arttırarak tüm uluslararası teamülleri hiçe sayan saldırılarına sivil yerleşim yerlerini vurarak devam ediyor. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan Devleti ve, milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu ocağımızı buradan bildirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
Programa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, AK Parti Çankırı Merkez İlçe Başkanı Bahri Kılıç, TÜGŞAV Başkanı Mehmet Uçar ve çok sayıda bisiklet sporcusuyla vatandaş katıldı.

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