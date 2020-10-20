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Vali Ayaz'dan korona virüs sürecinde 'kapalı alan' uyarısı Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Havaların soğumasıyla kapalı alanların kullanımı ve dolayısıyla hastalık riski artmakta"

İHA

Vali Ayaz'dan korona virüs sürecinde 'kapalı alan' uyarısı Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Havaların soğumasıyla kapalı alanların kullanımı ve dolayısıyla hastalık riski artmakta"

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, havaların soğumasının ardından kapalı alanlarda hastalık riskinin arttığına dikkat çekerek vatandaşları uyardı.
Sosyal medya hesabından süreçle ilgili açıklama yapan Vali Ayaz, kış aylarından önce vaka sayılarının düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Ayaz, "Salgınla ilgili durumumuz hassasiyetini korumakta, kış aylarından önce vaka sayılarını muhakkak düşürmemiz gerekiyor. Lütfen tedbirlere uymaya devam edelim, küçük ihmaller bizlere büyük bedeller ödetmeye devam ediyor. Yaptığımız analizler aile içi bulaşın çok yoğun olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu durum 65 yaş üstü vaka sayımızı da artırıyor; maalesef genç aile bireyleri 65 yaş üstü büyüklerimizi hasta etmeye devam ediyor. Lütfen tedbirlere uyarak sosyalleşelim, ev ziyaretlerini erteleyelim" ifadelerini kullandı.

"Kapalı ortamlarda daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor"
Ayaz, "Havaların soğumasıyla kapalı alanların kullanımı ve dolayısıyla hastalık riski artmakta. Kapalı ortamlarda bir araya geldiğimizde çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek ancak salgınla mücadelenin kilit noktası sizlerin tedbirlere uyması. Korona virüs sinsi bir hastalık ve tedbirsiz olarak bir araya geldiğimizde hızla yayılıyor. Lütfen kendimiz ve karşımızdakinin hasta olabileceği ihtimalini gözeterek hareket edelim. Tedbiri elden bırakmayalım. Sağlıklı günlere el birliğiyle kavuşacağız." İfadelerine yer verdi.

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