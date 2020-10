Sanayide ihtiyaç duyulan ara eleman Çankırı'da yetiştirilecek Çankırı'da Mesleki Eğitim Merkezi'nin sözleşmesi imzalandı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) iş birliği ile Çankırı'ya yapılacak 1 milyon 234 bin liralık yatırım ile ara eleman yetiştirilecek.



Çankırı'nın Çerkeş İlçe Belediyesi ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) işbirliğinde yapılan Mesleki Eğitim Merkezi'nin sözleşmesi imzalandı. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 1 milyon 234 bin lira yatırım bedeliyle kurulacak eğitim merkezinde sanayi tesislerinin ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştirilecek. Bu proje kapsamında yapılacak eğitimlerden organize sanayi bölgelerinde bulunan fabrikalar faydalanabilecek.



Çerkeş Belediyesi'nde yapılan imza töreninde açıklama yapan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "İstihdam memleketimizin en önemli meselesi ve öncelikleri arasında. Onun için ilimizdeki istihdama katkı sunacak her türlü projeyi elimizden gelen her türlü desteği tüm kurum ve kuruluşlarımızla, şahsımızla birlikte vermeye her zaman hazırız. Ben projenin bu hale gelmesinde imzalanmasında, geliştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Odalar ve Borsalar Birliğinin birkaç gün önce meslek lisesi memleket meselesi diye bir sloganı vardı. Çok da anlamlı bir slogandı. Çünkü karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Sahada bir tarafta işsizlik diğer tarafta da işçi bulamayan iş veren profili var. Bu iki çizgiyi bir türlü kesiştiremiyoruz. Onun için bu da belki eğitim sistemimizde sanayinin tam olarak istemiş olduğu elemanları yetiştirememizden kaynaklanıyor veya çocuklarımızın pratik eksikliğinden. İnşallah birazdan protokolü imzalanacak arkasından hayata geçecek bu tesis bu alandaki açığı kapatmaya, istihdama, üretime katkı sunmak için büyük bir katkı yapacaktır" dedi.



"Doğru projelerle gelecek neslimize en iyi iş imkanlarını sağlamış oluyoruz"

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ise, "Bu projeler mantıklı ve doğru olduğunda sürdürebilir ve geleceğimiz olan neslimize en iyi iş imkanları sağlamış oluyoruz. Mesleki eğitim projesiyle şu an OSB'de faal olan 11 tane sanayicimiz işletmesi devam ediyor. 38 parselimiz var bunların 16'sının da şu an projesi ve tahsisleri yapıldı ve devam ediyor. Yüzde 70 doluluğumuz mevcut. Şu an mevcuttaki sanayicilerimizle beraber 100 milyon dolarlık bir yatırım yapılmış bin 200 çalışanımızla gelişen bölgemizin ivme kazanan bölgemizin ilçemize bölgemize ve Çankırımıza çok büyük katkı sağlayacağını ümit ediyor ve bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Kadınların ve gençlerin iş gücü potansiyelini artırmaya yönelik projeyi hayata geçiriyoruz"

KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ise, "Kalkınma ajansı olarak 2020 yılında kadınların ve gençlerin iş gücü potansiyelini artırmaya yönelik sonuç odaklı projeyi tasarladık ve hayata geçiriyoruz. Bu program kapsamında gençlerde girişimcilik kültürünü oluşturulması, mesleki eğitimin altyapısının güçlendirilmesine yönelik bir dizi faaliyetlerinin yürütüyoruz. Bu program kapsamında OSB ile çalışmalarımızı yürüttük ve bir proje geliştirdik. İmalat sanayisinin geliştirilmesine yönelik ileri seviye mesleki eğitim merkezi kurulması projesini tasarladık. Bu projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen yerelde de uygulamasını kalkınma ajanslarının yürüttüğü sosyal gelişmeyi destekleme programına sunduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kabul gördü, desteklenmeye de hak kazandı. Bu proje kapsamında metal teknolojileri, ileri seviye kaynak teknolojileri, CNC operatörlüğü, çorap makinaları operatörlüğü, forklift operatörlüğü ve temel makine bakımına yönelik gerekli her türü eğitimin alt yapısı bu proje kapsamında hayata geçirilecektir. Projen bütçesi 1 milyon 234 bin Türk Lirası olup bunun 1 milyon 100 bin lirasının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nakdi olarak destek sağlamaktadır. Proje ile Çerkeş ilçemizde faaliyet gösteren işletmelerimizin nitelikli alan ihtiyaçlarını burada karşılama imkanı sağlamış olacağız. İşçilerimizin eğitim ihtiyacı burada karşılanabilecek ve Çerkeş ilçesinde bu merkezin bulunmasıyla daha fazla yatırımcı daha fazla yatırımcı Çerkeş'e yatırım yapma imkanına kavuşacaktır" şeklinde konuştu.

Yapılan imza töreni sonrasında OSB'de bulunan iki fabrikanın temeli atıldı.

