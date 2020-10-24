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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı'da "11. İstiklal Yolu" etkinliği

İHA

Çankırı'da "11. İstiklal Yolu" etkinliği

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde valilik tarafından "11. İstiklal Yolu" etkinliği için tören düzenlendi.
Çankırı Valiliği tarafından Ilgaz Dağı'ndaki Milli Parkı Derbent Şehitliği'nde "11. İstiklal Yolu" etkinliği için düzenlenen törende, Vali Abdullah Ayaz, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Törende konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, şanlı tarihe altın harflerle yazılmış ve kurtuluş mücadelesinin önemli bir parçası olan İstiklal Yolu'nda bir araya gelmekten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

"O günleri hep birlikte yad etmeye çalışıyoruz"
Şanlı tarihin önemli destanlarından birisinin de Kurtuluş Savaşı olduğunu belirten Ayaz, "İstiklal Yolunda sizlerle bir arada bulunmaktan o günlerin manevi havasını teneffüs etmekten duyduğum memnuniyeti ve gururu söylemek istiyorum. Şanlı tarihimizin önemli destanlarından birisi de Kurtuluş Savaşı. Kurtuluş Savaşı hem cephede hem de cephe gerisinde isimli isimsiz binlerce kahramanın ortaya koymuş olduğu müthiş mücadele azim kararlılık ve cesaretin sonunda kazanıldı. Şu anda bizde aslında Kurtuluş Savaşının isimsiz kahramanlarının, bir kısmının ismini bildiğimiz kahramanların ortaya koymuş olduğu büyük bir mücadelenin yaşandığı bir alanda İstiklal Yolunda, İstiklale giden yolda büyük bir mücadelenin ortaya konduğu güzergahta hep beraber bulunuyor. O günleri hep birlikte yad etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum"
Ayaz, "Bizlere düşen de hem İstiklal Yolunda ortaya konulmuş mücadeleyi hem de Kurtuluş Savaşı ve sonrasında ortaya konulmuş olan mücadeleyi, ruhu, cesareti, azmi, kararlılığı bizden sonraki nesillere hakkıyla anlatmak olacaktır. Mesai arkadaşlarımızla birlikte bunu, gelecek nesillere aktarma gayretimiz devam edecek. Maalesef bu yol mevcut koşullar ve salgın sebebiyle İstiklal Yolu etkinliğimizi istediğimiz şekilde düzenleyemedik. Ama önümüzdeki yıllarda, inşallah sağlıklı günlere ulaştığımızda İstiklal Yolu'na yakışır bir şekilde etkinliklerimizi düzenlemeyi hatta daha ileri noktaya taşımayı hedeflemekteyiz. Bu vesile ile vatan millet uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, hali hazırda hayatta olan gazilerimize de hayırlı sağlıklı uzun ömürler diliyorum" ifadesini kullandı.

İstiklal Yolu nedir
İstiklal Yolu, İnebolu sahilinden başlayıp Kastamonu ve Çankırı üzerinden Ankara'ya uzanan, Kurtuluş Savaşı boyunca İnebolu'ya deniz yoluyla gelen cephanenin kağnılarla cepheye ulaştırılmasında kullanılmış olan mesafesi 340 kilometredir.

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