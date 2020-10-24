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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya şampiyonundan, spor kulübüne malzeme desteği

İHA

Dünya şampiyonundan, spor kulübüne malzeme desteği

Dünya Kıtalar Arası ve Avrupa Orta Sıklet Boks Şampiyonu Selçuk Aydın, Çankırı Birlik Spor Kulübü'ne malzeme yardımında bulundu.
Çankırı Birlik Spor Kulübü yöneticileri ile bir araya gelen Selçuk Aydın, Türk sporcularının söz sahibi olmak istediklerini söyledi.
Ekip ruhuyla Türk boksuna katkıda bulunmak istediklerini ifade eden Aydın, "Türk boksunda önemli yeri olan Çankırı'mızda, Birlik Spor Kulübü'nün davetlisi olarak sizlerle buluşma imkanı bulduk. Türkiye boks camiamızdaki başarı puanında bariz bir düşüş yaşanması, birlik ve beraberliğin azalması nedeniyle birilerinin elini taşın altına koyması gerekiyordu. Camiamızın teveccühü ile ben Türkiye boks camiasını eski günlerde olduğu gibi tekrar bir aile ruhuyla bir araya getirmeyi hedefliyorum" dedi.

"Biz bu işin içinden mutfağından geliyoruz"
Aydın, "Yıllardır kazandığım tecrübeyi gelecek kuşaklara aktarmak ve tekrar dünyada Türk sporcularının söz sahibi olduğunu göstermek istiyoruz. Biz bu işin içinden mutfağından geliyoruz. Ben size baktığımda zaten neye ihtiyacınız olduğunu biliyorum. Biz bunlara cevap vermek için yola çıktık. Ekip ruhuyla Türk boksuna bir şeyler kazandırmak istiyoruz. Ben bu yola boks federasyonu başkanlığı için değil, camiamızın sorunlarına çözüm üretmek için ve benden beklentilerine cevap vermek için bu yola çıktım" şeklinde konuştu.

Çankırı Birlik Spor Kulübü Başkanı Talip Dönmez ise, “Gücümüz yettiğince spora katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bizim oy kullanma hakkımız yok. Bu bir gönül işidir. Bu tamamen sporcularımıza yapılan bir yardımdır" dedi.
AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bahri Kılıç da spor ve sporcuya her zaman destek ve katkı sağladıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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