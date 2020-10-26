Bakan Ersoy, Çerkeş’te bir dizi ziyarette bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karaelmas Ekspresi güzergahında bulunan Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. tarafından AnkaraZonguldak hattında yeniden faaliyet göstermesi planlanan Karaelmas Ekspresi’yle Ankara’dan Karabük’e yaptığı yolculuk devam ediyor. Sabah saatlerinde Ankara’nın Kalecik ilçesinde bulunan Kalecik Kütüphanesi ve Kalecik Kültür Merkezi’nin açılışına katılan Bakan Ersoy, öğle saatlerinde Çankırı’da bulunan Hititler döneminden kalma tuz yataklarını gezdi. Karaelmas Ekspresi güzergahı boyunca bulunan önemli kültür noktalarını gezerek incelemelerde bulunan Ersoy, daha sonra Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Çerkeş’teki Işıklar Konağı, Piri Sani Mustafa Camii ve Sultan Murad Hamam'nı ziyaret eden Ersoy, 5 bin 313 metrekare kapalı alana sahip Çerkeş Kültür Merkezi'nin temel atma törenini de bizzat gerçekleştirdi.

Karaelmas Ekspresi’nin pandemi sonrasında faaliyet göstermesi için çalışmaların hız kazanacağına değinen Ersoy, Çerkeş Kültür Merkezi’nin de tüm Çerkeşlilere hayırlı olmasını dileyerek, temel atma işlemeni başlatan butona bastı. Temel atma töreninin ardından Karaelmas Ekspresi ile seyahatine devam eden Ersoy’un Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Hadrianapolis Antik Kenti’ni incelemesi bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Karaelmas Ekspresiyle akşam saatlerinde Karabük’te olması planlanıyor.

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