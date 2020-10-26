Bakan Ersoy, Çerkeş’te bir dizi ziyarette bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Ersoy, Çerkeş’te bir dizi ziyarette bulundu

İHA

Bakan Ersoy, Çerkeş’te bir dizi ziyarette bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karaelmas Ekspresi güzergahında bulunan Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. tarafından AnkaraZonguldak hattında yeniden faaliyet göstermesi planlanan Karaelmas Ekspresi’yle Ankara’dan Karabük’e yaptığı yolculuk devam ediyor. Sabah saatlerinde Ankara’nın Kalecik ilçesinde bulunan Kalecik Kütüphanesi ve Kalecik Kültür Merkezi’nin açılışına katılan Bakan Ersoy, öğle saatlerinde Çankırı’da bulunan Hititler döneminden kalma tuz yataklarını gezdi. Karaelmas Ekspresi güzergahı boyunca bulunan önemli kültür noktalarını gezerek incelemelerde bulunan Ersoy, daha sonra Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Çerkeş’teki Işıklar Konağı, Piri Sani Mustafa Camii ve Sultan Murad Hamam'nı ziyaret eden Ersoy, 5 bin 313 metrekare kapalı alana sahip Çerkeş Kültür Merkezi'nin temel atma törenini de bizzat gerçekleştirdi.
Karaelmas Ekspresi’nin pandemi sonrasında faaliyet göstermesi için çalışmaların hız kazanacağına değinen Ersoy, Çerkeş Kültür Merkezi’nin de tüm Çerkeşlilere hayırlı olmasını dileyerek, temel atma işlemeni başlatan butona bastı. Temel atma töreninin ardından Karaelmas Ekspresi ile seyahatine devam eden Ersoy’un Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Hadrianapolis Antik Kenti’ni incelemesi bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Karaelmas Ekspresiyle akşam saatlerinde Karabük’te olması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Ersoy 5 bin yıllık Tuz Mağarasını gezdi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Çankırı'da
YEREL HABERLER Bakan Ersoy 5 bin yıllık Tuz Mağarasını gezdi Kültür ...
Dünya şampiyonundan, spor kulübüne malzeme desteği
YEREL HABERLER Dünya şampiyonundan, spor kulübüne malzeme desteği
Çankırı'da "11. İstiklal Yolu" etkinliği
YEREL HABERLER Çankırı'da "11. İstiklal Yolu" etkinliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X