Memur-Sen'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki Memur-Sen Macron'u protesto etti "İnsanların inançlarını hedef almak özgürlük değil küstahlıktır"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamiyet'i ve Müslümanları hedef alan açıklamaları Çankırı'da protesto edildi.

MemurSen Çankırı İl Başkanlığı üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı açıklamalarını kınadı. Karatekin Parkında bir araya gelen grup, ellerindeki dövizlerle sloganlar atarak Macron'u protesto etti. Grup adına açıklama yapan Eğitim BirSen Şube Başkan Yardımcısı Volkan Kavak, Avrupalı bazı siyasetçilerin malzeme aradığını söyledi.



Kavak, "Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir. Almanya’da cami baskını, Hollanda’da Gert Wilders’in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron’un, ifade hürriyeti arkasına sığınarak, İslam’a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir. Burada bir parantezle bir başka tepkimizi de özellikle ifade edelim. Kutsal emanetlerimizin mekanı olmakla yetinip, kutsala sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunmaya teşne Birleşik Arap Emirliklerini de tarih ve bizler not ediyoruz. Dine ve kutlu nebiye dönük hakaret faillerinin kuyruğuna takılan ülkelerin ve yöneticilerin, emperyalist taşeronluğu ve kapitalistlerin sömürü baronluğu sıfatlarının sona ermesinin de yakın olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Bu bir akıl yitimidir"

Kavak, "Hemen belirtelim ki; insanlığın inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır. Avrupa’daki kimi siyasetçilerde olduğu gibi Macron da kirli siyasetine malzeme aramaktadır. Macron’un, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır. Bu bir akıl yitimidir. Emmanuel Macron, siyaseten yaşadığı krizi örtmek için özellikle yabancı düşmanı ve ırkçı aşırı sağ siyasetin söylemlerini kullanması, kendi ülkesinin milletvekili tarafından dahi 'bu ülke aklını mı yitirdi?' şeklinde eleştirilmiştir" dedi.

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