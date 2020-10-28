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Çankırı'da korona virüs denetimlerinde 1 milyon 600 bin lira ceza kesildi Çankırı'da dikkat çeken korona tablosu, aile içi bulaş kent genelinin yüzde 48'ini oluşturuyor Korona virüsten Çankırı’da 159 kişi hayatını kaybetti Çankırı Valisi Abdullah Ayaz; "Serviste maske takmayanları kamera ile tespit ediliyor" "Aile içi bulaş kent genelinin yüzde 48'ini oluşturuyor" "Son haftalarda ciddi bir artışla karşı karşıyayız"

İHA

Çankırı'da korona virüs denetimlerinde 1 milyon 600 bin lira ceza kesildi Çankırı'da dikkat çeken korona tablosu, aile içi bulaş kent genelinin yüzde 48'ini oluşturuyor Korona virüsten Çankırı’da 159 kişi hayatını kaybetti Çankırı Valisi Abdullah Ayaz; "Serviste maske takmayanları kamera ile tespit ediliyor" "Aile içi bulaş kent genelinin yüzde 48'ini oluşturuyor" "Son haftalarda ciddi bir artışla karşı karşıyayız"

Çankırı'da korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde tedbirlere uymayan işletme ve şahıslara toplamda 1 milyon 613 bin 37 TL ceza kesildi. Kentte şimdiye dek 159 kişi yaşamını yitirirken aile içi bulaşın ise il genelinin yüzde 48'ini oluşturduğu bildirildi.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilen korona virüsle mücadele devam ediyor. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da, kentteki korona virüs denetimleri ve şimdiye dek ortaya çıkan rakamlarla ilgili bilgiler verdi.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ayaz, "Ülke genelinde bir artış var. İlimizde de durum hassasiyetini korumakta. Hala vakalarda artış var. istediğimiz noktaya bir türlü gelemedik. Zaman zaman iyileşmeler yaşasak da zor iyileşiyoruz, çabuk kötüleşiyoruz. Son 23 haftadır çok ciddi bir artışla karşı karşıya kaldık ülke çapında. Tedbiri elden bırakmaya, gevşemeye gelmiyoruz. İl genelinde gördüğümüz en büyük problem hala sosyalleşme. Her yaş grubundan hastamız var. Onun için hastalığın uğramadığı herhangi bir kitle veya kesim yok. Ama burada dikkat çeken bir durum var, 50 yaş üstü hasta sayımız çok yüksek. 65 yaş üstünü bir türlü koruyamıyoruz. Günlük vaka sayımız ne kadar düşük olursa olsun 65 yaş üstü hastamız muhakkak oluyor. Tekrar söylüyoruz, gençler büyüklerimizi hasta ediyorlar. Her gün pozitif çıkanları arkadaşlarımız tek tek arıyorlar. Nerden kaptıklarını bulmaya çalışıyoruz. Gördüğümüz şu hastalarımızın bir kısmı ne çalışıyor, ne ciddi bir sosyal hayatları var ne toplu taşımayı kullanıyorlar. Sadece iletişimleri ya komşuları ya çocukları ya torunları. Onun için sosyal hayatımıza bir süre ara vermemiz gerekmekte. İkincisi buna devam edeceksek, bunun tedbirli olarak yapılması gerekmekte. Büyüklerimizi bir süre görmemek ömür boyu görmemekten daha iyidir. Özellikle 5559 arası kadın hasta sayımız çok yüksek. Aile içi bulaş, ilimiz genelindeki bulaşın neredeyse yarısı. Yüzde 48’ini oluşturmakta. Burada da en önemli sebep aile içi iletişim, sosyalleşme ziyaretlerin devam etmesi, Ankara’dan İstanbul’dan gelen misafirler. Her pazartesi koordinasyon toplantısıyla başlıyoruz. Aile içi birinciliği hiçbir zaman bırakmıyor. Ondan sonra iş ortamı diğer bir risk. Ben yaptığım denetimlerde de çalışanları uyarıyorum" dedi.

"Serviste maske takmayanları kamera ile tespit ediliyor"
Vali Ayaz, "Tespit ettiğimiz bir diğer problem servislerdi. İlimiz genelinde 193 işçi servisi var. Bunların tamamına kamera takma zorunluluğu getirdik. Bunun verimini aldık inşallah önümüzdeki dönemde daha iyi göreceğiz. Denetimleri de kamera üzerinden yapıyoruz. Çarşıda alışveriş biraz yüksek görünüyor. Kışın denetimler devam edecek ama arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmede denetimlere bir kış formu vereceğiz inşallah. Kışın dikkatimiz biraz daha özellikle kapalı mekanlarda ve kalabalık mekanlarda olacak. Onun için kafeler, kahvehaneler ve restoranlar gibi yerlere şu anda günlük uğruyoruz. Günlük uğramaya da devam edeceğiz. Yaptığımız denetimlere bir kış formatı verme gayreti içerisindeyiz. Yaklaşan mevsim değişikliğiyle beraber denetimlerimizde de bir değişiklik olacak. Önümüzdeki süreçte en büyük korkumuz gribal enfeksiyonun gibi başlamasıyla beraber hastanede yoğunluğun da artacak olması. Kapalı mekanların daha fazla tercih edileceği kullanılacağı, mekanların istenildiği gibi havalandırılamayacağı, insanların artık açık havada fazla vakit geçiremeyeceği sebebiyle sonuçta bulaş riskinin artıyor olması sebebiyle bulaş riskinin artıyor olması sebebiyle vaka sayısını düşürerek kışa girmemiz büyük önem arz etmekte. Mevcut vakayla kışa girmeyi istemiyoruz. Hala hastanemizde hem serviste hem yoğun bakımda entübe hastamız iki hafta öncesinde birkaç gün sıfırı gördük. Ama şu anda iki tane entübe hastamız var. Bugün itibariyle 159 vatandaşımız bu sebeple hayatını kaybetti. Ben bir kere daha altını çiziyorum. 18 Haziran'da görev başına geldiğimde bu sayı 7’ydi." ifadelerini kullandı.

"1 milyon 613 bin 37 TL ceza"
Kent genelinde sıkı denetimler gerçekleştirildiğini kaydeden Ayaz, şunları dile getirdi:
"9 Eylül’de 1 milyon 86 bin 401 lira o güne kadar ceza uygulamıştık. Bugün itibari ile uyguladığımız ceza miktarı toplamda 1 milyon 613 bin 37 TL. O günden bu güne yaklaşık 600 bin lira kadar bir ceza uygulandı şahıslara ve işletmelere. Bizim amacımız ceza yazmak değil. İlde artık benim şahsen de gitmediğim cadde kalmadı gibi bir şey. Malum ben her denetimde farklı bir caddeye gidiyorum. Ancak şu da var uymamakta ısrar eden işletmelere ve şahıslara da mutlaka cezayı uyguluyoruz. Cezaların tahsilatı olarak da süreç devam etmekte. Bu cezaların yaklaşık yüzde 20'sini tahsil etmiş durumdayız. Diğerleriyle de ilgili olarak da vergi dairemiz harekete geçmiş durumda gerekli tahkikatlar yapılmakta. Ama bu cezalar tahsil edilecekler. Görsellerle ilgili olarak çalışmalarımız devam ediyor."

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