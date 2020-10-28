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Çankırı Valisi: 1 milyon 613 bin TL koronavirüs cezası uyguladık

DHA

Çankırı Valisi: 1 milyon 613 bin TL koronavirüs cezası uyguladık


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, koronavirüs nedeniyle kent genelinde bugüne kadar 159 kişinin yaşamını yitirdiğini, maske ve fiziksel mesafe kurallarına uymayanlara ise toplamda 1 milyon 613 bin 37 TL ceza uygulandığını söyledi.
Vali Abdullah Ayaz, düzenlediği basın toplantısında ülke genelinde olduğu gibi Çankırı´da da koronavirüs vakası sayılarında artış olduğunu belirtti. Ayaz, "Hala vakalarda artış var. İstediğimiz noktaya bir türlü gelemedik. Zaman zaman iyileşmeler yaşasak da zor iyileşiyoruz, çabuk kötüleşiyoruz. Son 2-3 haftadır çok ciddi bir artışla karşı karşıya kaldık ülke çapında. Tedbiri elden bırakmaya, gevşemeye gelmiyoruz. İl genelinde gördüğümüz en büyük problem hala sosyalleşme. Her yaş grubundan hastamız var. Onun için hastalığın uğramadığı herhangi bir kitle veya kesim yok" dedi.
'159 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ'
Gençlerin hastalığı büyüklere bulaştırdığına dikkat çeken Vali Ayaz, "Burada dikkat çeken bir durum var, 50 yaş üstü hasta sayımız çok yüksek. 65 yaş üstünü bir türlü koruyamıyoruz. Günlük vaka sayımız ne kadar düşük olursa olsun 65 yaş üstü hastamız muhakkak oluyor. Gençler, büyüklerimizi hasta ediyorlar. Onun için sosyal hayatımıza bir süre ara vermemiz gerekmekte. Koronavirüs nedeniyle bugüne kadar kent genelinde 159 kişinin vefat etti. Ben bir kere daha altını çiziyorum. 18 Haziran'da görev başına geldiğimde bu sayı 7 idi. Ayrıca bugüne kadar uyguladığımız ceza miktarı toplamda 1 milyon 613 bin 37 TL. Bizim amacımız ceza yazmak değil. Herkesin tedbirlere uymasını istiyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI
2020-10-28 14:42:22

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