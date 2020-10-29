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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir ay önce boşandığı eşini tabancayla öldürdü (2)

DHA

Bir ay önce boşandığı eşini tabancayla öldürdü (2)


BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI
Çankırı'da yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu eşi Gülay Açıkgöz'ü (40) tabancayla öldürüp, memleketi Adana'ya döndükten sonra teslim olan Mesut Açıkgöz, Çankırı Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Açıkgöz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çankırı Cezaevi'ne gönderildi.Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI
2020-10-29 03:28:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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