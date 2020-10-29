Bir ay önce boşandığı eşini tabancayla öldürdü (2)

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BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI

Çankırı'da yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu eşi Gülay Açıkgöz'ü (40) tabancayla öldürüp, memleketi Adana'ya döndükten sonra teslim olan Mesut Açıkgöz, Çankırı Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Açıkgöz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çankırı Cezaevi'ne gönderildi.Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI

2020-10-29 03:28:56



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