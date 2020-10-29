Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Dünyayı iyi okuyan nesiller yetiştirmek bizim en büyük önceliğimiz" "Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare Cumhuriyet idaresidir"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97'nci yıl dönümü münasebetiyle Çankırı Valiliği'nde program düzenlendi.

Düzenlenen program kapsamında Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, gelen tebrikleri kabul etti. Daha sonrasında günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Vali Ayaz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare Cumhuriyet idaresidir. Cumhuriyetin kuruluşu aslında asil bir milletin şahlanışının küllerinden yeni doğuşunun nişanesidir. Yaklaşık 100 yıl önce onca yokluk içinde verilmiş büyük bir mücadele kazanılış büyük bir zafer sonrasında kurulmuş olan Cumhuriyet bizlere ve hali hazırda sizler, çalışma arkadaşlarımıza emanet edilmiş durumda. Tabiî ki bundan sonra dönemde bizlere düşen Cumhuriyetin bugünlere gelmesinde emeği geçenler olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini el birliği içerisinde daha güzel günlere daha müreffeh günlere gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle muasır medeniyetler düzeyine hep birlikte ulaşmak ve ötesini gerçekleştirmek olacaktır. İnşallah devletimiz emin adımlarda 2023 hedeflerine hep birlikte yürümekte. Bizler de bu yürüyüşün bir parçası olmaktan gurur duymaktayız" dedi.



"Dünyayı iyi okuyan nesiller yetiştirmek bizim en büyük önceliğimiz"

Gençliğin öncelikleri arasında yer aldığını kaydeden Ayaz, "Bizlerden daha iyi, daha donanımlı, geleceğe daha hazır, dünyayı daha iyi okuyan daha iyi uyumlu ülkemizin kültürünü, milletini, maneviyatını ayağının biri Anadolu'da diğeri dünyanın her ucuna basan nesiller olarak yetiştirmek de bizim en büyük önceliğimiz. Ama bizim gençlere güvenimiz tam inşallah gençliğin Cumhuriyeti kuran ve bugünlere gelmesini sağlayan canıyla, kanıyla, malıyla emeğiyle mücadele ortaya koyan nesillere layık bir şekilde devletimizi güzel yarınlara taşıyacaktır. Hem dünyanın hem ülkemizin zor günlerden geçtiği bu dönemde Cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yılına ulaşmanın haklı gururunu taşıdığımızı ifade etmek istiyorum. Tüm hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşma sonrasında kurum ve sivil toplum kuruluşlarınca araç korteji düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.