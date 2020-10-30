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(ÖZEL) Pandemiye rağmen 104 milyon liralık yatırımın temelleri atıldı 300 kişinin istihdam edileceği 104 milyon liralık üç fabrikanın temeli atıldı

İHA

(ÖZEL) Pandemiye rağmen 104 milyon liralık yatırımın temelleri atıldı 300 kişinin istihdam edileceği 104 milyon liralık üç fabrikanın temeli atıldı

Çankırı’da tekstil, ambalaj ürünleri üretimi ile metal işleme yapacak ve 104 milyon liralık yatırım bütçesiyle 300 kişinin istihdam edileceği üç fabrikanın temeli atıldı.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)’nın danışmanlığında Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde 104 milyon liralık yatırımı kapsayan üç fabrikanın yapımına başlandı. Tekstil, ambalaj ürünleri üretimi ve metal işleme yapılacak fabrikaların temel atma törenine Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çerkeş Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, KUZKA Çankırı Koordinatörü Mahmut Oral Taşçı ve temeli atılan fabrikaların yetkilileri katıldı.

“Morale ihtiyacımız olduğu dönemde 40 milyon liralık yatırım bizleri mutlu etti”
Çerkeş Organize Sanayi Bölgesinde ambalaj ürünleri üretimi yapacak olan fabrikanın temel atma butonuna basan Vali Abdullah Ayaz, hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Salgın döneminde herkesin şu anda morale ihtiyacının olduğunu söyleyen Vali Ayaz, “Onun için az önce temelini attığımız yatırım böyle bir dönemde büyük önem taşıyor. Yaklaşık 40 milyon liralık bir yatırımı Çerkeş ilçemizde gördük. Bu gerçekten bizleri memnun etti. İlimizde istihdamın arttırılması yönünde bölgemizde yapılacak her türlü yatırıma valilik, kaymakamlıklar, belediyeler ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı olarak her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Yatırımcılar her zaman bizlerin baş tacı. İstihdam ve üretim memleketimizin en büyük önceliği, inşallah yenilerinin temelini de atarız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman yetiştirilecek”
Çerkeş OSB ile KUZKA arasında imzalanan sözleşmeyle sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elamanın yetiştirileceğini belirten Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ise, “Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı olarak gençlerin iş gücü potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda Çerkeş Organize Sanayi Bölgesiyle de (OSB) üzerinde çalıştığımız bir projemiz vardı. Bu projemiz özellikle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanının yetiştirilebileceği bir merkez kurulmasına yönelikti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında bu projemizi Bakanlığımıza sunduk ve kabul gördü. Bu projeyi Ajansımız ve Çerkeş OSB arasında imzalanan sözleşmeyle uygulama şansı yakalamış olduk. Burada sanayicinin istediği ara elemanlara yönelik eğitim programları düzenlenecek. Diğer taraftan meslek liselerinin alt yapı ihtiyacını karşılayacak meslek lisesindeki öğrenci ve öğretmenlerin de buralardan faydalanma imkânı olacak. Yine mevcutta çalışan işçilerimizin eğitim ihtiyaçlarına yönelik programlar düzenlenerek bu merkezde onların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine imkân tanıyacak” diye konuştu.

“OSB’de yatırımlar artıyor”
Çerkeş OSB’nin her geçen gün yatırımlarla yükselen bir bölge olduğuna dikkat çeken Genel Sekreter Dr. Genç, “Tesislerimiz olsun, çalışanlarımız olsun her geçen gün artıyor. Bu tesislere nitelikli ara elamanları sağlamak üzere son derece önemli bir tesis ve ilave yatırımların gelmesi noktasında özellikle yatırımcıların bizlerden sorduğu en önemli sorulardan bir tanesi de nitelikli iş gücü bulup bulamayacağı oluyor. Böyle bir merkezin olması yatırımların önünü son derece açacaktır diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Projenin yüzde 90’ına destek sağlayacağız”
Proje bütçesinin 1 milyon 234 bin TL olduğunu vurgulayan Dr. Serkan Genç, şöyle konuştu:
“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu projeye 1 milyon 100 bin TL olarak nakdi destek sağlamakta, yani projenin yüzde 90’ı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gelen fonla yürütülecektir. Bölgemiz yatırım anlamında çok ciddi potansiyele sahip, biz özellikle yatırımcılarımıza illerimizin sektörleri hakkında yönlendirmeler ve gelişim potansiyeli hakkında danışmanlık noktasında elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz ve yatırımcılarımıza rehberlik ediyoruz.”

“Pandemi döneminde moral bulucu yatırımların devam etmesi bizleri gururlandırdı”
Sanayicilerin yatırım yapmadan önce nitelikli eleman istediklerine işaret eden Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, “Sanayiciler öncelikle nitelikli eleman istiyorlar. İşçi geliyor, ne iş yaparsın diye soruyorlar. Ben her şeyi yaparım efendim diyor. Böyle bir elemandan ziyade bizim fabrikalarımız nitelikli elaman istiyor. Bizde KUZKA ile görüştük ve projemiz uygun görüldü. Çok da başarılı bulundu. Ara elaman ihtiyacını karşılayacak bir projeydi ve onaylandı, bugün de projemizin sözleşmesini imzaladık. Biz, 18 ay boyunca ve daha sonra tabii ki makineler alındıktan sonra devam edeceğiz. Nitelikli eleman yetiştirmek için elimizden geldiği kadarıyla mücadele edeceğiz. Covid19 ortamında vatandaşlarımızın çok sıkıntı yaşadıkları ve sağlık problemlerinin olduğu bir ortamda moral bulucu yatırımların bu şekilde devam ediyor olması gurur veriyor" dedi.

“Tüm yatırımları Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile yürüttük”
Çerkeş OSB’de üçüncü yatırımları olan ambalaj ürünleri üretimi yapacak fabrikanın temelini attıklarını söyleyen Fabrika Sahibi Mahir Pir de, şunları söyledi:
“Şu anda burada 40 milyon liralık bir yatırım hedefliyoruz. Buradaki fabrikamızın 2021 yılı sonunda üretime geçmesini bekliyoruz. İnşallah tüm firmalarımızla aynı şekilde istihdamı artırarak ekonomiye katkıda bulunmaya devam ederiz. Bu fabrikamızda ambalaj ürünleri imalatı yapacağız. Ambalaj ürünleri derken her türlü sera ürünleri, kova sapı, kova çemberi ve muhtelif ambalaj ürünleri üretimi olacak. 2021 yılı sonunda aktif olacak bölümlerimizde başlangıçta 60 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz. Fakat ilerleyen günlerde diğer bölümlerimizde aktif hale gelince 100’den fazla işçiyi burada istihdam edeceğiz. Başlangıçta 40 milyon lira olan yatırımımız, zamanla yeni makine ve ekipmanlarla birlikte bu rakamın daha da üzerine çıkacak inşallah. Firma üretimimizin yüzde 70’ini ihracat, yüzde 30’unu ise iç piyasa oluşturuyor. Yani şu anda firmamızın yaklaşık 100 milyon dolarlık ihracat rakamları bulunuyor. 2015 yılında Çerkeş’e geldiğimiz süreçten itibaren tüm yaptığımız yatırımları bizler, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile yürüttük. Devletimizin sağladığı çeşitli teşvikler var, bu teşviklerin sağlanmasında, devletimizle olan irtibatların kurulmasında Ajans tarafından bizlere destek verildi. Bu destekler her yatırımızda aynı şekilde devam ediyor. KUZKA ile karşılıkla çalışmamız halen sürüyor. KUZKA’ya verdiği destekler için teşekkür ediyoruz.”

104 milyon liralık yatırımı kapsayan üç fabrikada 300 kişi istihdam edilecek
Temel atma töreninin ardından Vali Ayaz ve beraberindeki heyet, Çerkeş OSB’deki diğer fabrikaları da ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Öte yandan Çerkeş OSB’de 40 milyon liralık yatırımı kapsayan ve 55 kişinin istihdam edileceği fabrikada ambalaj ürünlerinin üretimi hedefleniyor. Ayrıca 50 milyon liralık yatırımı kapsayan ve 200 kişinin istihdam edileceği fabrikada ise çorap imalatı yapılacak. Son olarak temeli atılan 14 milyon liralık fabrikada ise 50 kişiden fazla istihdam edilerek, otomobillerin yedek parçaları, medikal parçalar, inşaat aletleri, bahçe aletleri, makaralar ile tırpan motoru yedek parçalarının imalatının yapılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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