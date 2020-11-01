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Çankırı'da 65 yaş üstü vatandaşlara 'pazar' kısıtlaması Ilgaz'da vatandaşlara ziyaret yapmayın tavsiyesi

İHA

Çankırı'da 65 yaş üstü vatandaşlara 'pazar' kısıtlaması Ilgaz'da vatandaşlara ziyaret yapmayın tavsiyesi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 65 yaş üzeri vatandaşların sağlık açısından semt pazarlarına alınmamasına karar verildi.
Korona virüs vakalarının artmasından dolayı yoğun tedbir ve denetimler yapılmaya devam ediyor. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde de korona virüs tedbirleri kapsamında yeni karar alındı. Ilgaz Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ilgaz ilçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 83 sayılı kararı ile korona virüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına ilçe semt pazarı alanına 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın alınmamasına karar verilmiştir. Ayrıca iki hafta süre ile akraba ve ev ziyaretlerinin yapılmaması tavsiye edilmektedir. Kurallara riayet etmeyenler hakkında cezai işlem uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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