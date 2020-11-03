Ilgaz'da sporculara kar sürprizi

Çankırı'da düzenlenen Geleneksel Cumhuriyet Tırmanışında sporcular Ilgaz Dağında kar sürprizi ile karşılaştı.

Çankırı Valiliği, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilciliği ve Çankırı Dağcılık Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğin 16'ncısı gerçekleştirildi. Ilgaz Dağı'ndaki Mülayim Yaylası'ndan geçen 29 dağcı, 2 bin 546 metredeki Küçükhacet zirvesinde kar ve tipi altında başarıyla ulaştı.



"Ağır kar ve tipi altında zirveye ulaştık"

Çankırı Dağcılık Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü Başkanı Nuri Erkenci, yaptığı açıklamada tırmanışın kar, tipi ve soğuk bir havada gerçekleştirildiğini söyledi. Cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü dolayısıyla yapılan tırmanışa katılan dağcıların zirveye sorunsuz ulaşmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Erkenci, "Ağır kar, tipi yağışı ve soğuk havada zirveye ulaşıldığında yüksek 2 bin 546 metre kar fırtınası şiddetliydi. Sporcuların bayrak ve flamaları açarak, İstiklal Marşı, şehitlerimiz için Fatiha ve duaların okunmasından sonra zirveden dönüş başladı. Tipi ara ara bitiş noktasına kadar devam etti” dedi.

Hava şartlarının olumsuz olması nedeniyle zirvede kısa bir mola verip, fotoğraf çektiren sporcular daha sonrasında inişe geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.