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Vali’den önemli korona uyarısı: "Gençler büyüklerimizi hasta etmeye devam ediyor" Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Bugün 11 tane 65 yaş üzeri vakamız var"

İHA

Vali’den önemli korona uyarısı: "Gençler büyüklerimizi hasta etmeye devam ediyor" Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Bugün 11 tane 65 yaş üzeri vakamız var"

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, il genelinde yaşlı vatandaşların pozitif oranının yüksek olduğunu ifade ederek, "Büyüklerimizi gençler hasta ediyor ve etmeye devam ediyorlar. Sadece bugün 11 tane 65 yaş üzeri vakamız var" dedi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda denetimler devam ediyor. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan iş yerlerinde yapılan denetimlere katılan Vali Ayaz hijyen, maske ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi. Kent genelinde salgını kontrol altına almak ve vakaların önüne geçmek için çalışıldığını kaydeden Vali Ayaz, uyarılarda da bulundu. Vali Ayaz, "Sizlere açıkladığımız rakamlardan sonra da çok sayıda vefatımız oldu. O zaman da istediğimiz noktada olmadığımızı ifade etmiştim ama durum daha da kötüye gitmekte. Şu anda kabanlarımızı giydik hava soğumakta, açık alanı kullanamıyoruz. İnsanlarımız evlerini, iş yerlerini daha az havalandırıyoruz ama tekrar söylüyoruz, daha dikkatli olmamız gereken sürece girdik. Hastanedeki yoğunluğumuz artıyor, vaka sayımız artıyor. Onun için tedbiri elden bırakmayalım. Daha az sosyalleşelim. Büyüklerimizi gençler hasta ediyor ve etmeye devam ediyorlar. Sadece bugün 11 tane 65 yaş üstü hastamız var. Bu her gün böyle devam ediyor. Onun için kış tam gelmeden vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya tedbirler uymaya davet ediyoruz. Denetimlerimiz devam ediyor. İl genelinde 18 ekiple ben de esnaflarımızı ziyaret edeceğim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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