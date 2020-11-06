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Çankırı Valisi Ayaz: Vaka sayımız artıyor, daha az sosyalleşelim

DHA

Çankırı Valisi Ayaz: Vaka sayımız artıyor, daha az sosyalleşelim


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, kentteki koronavirüs vakalarına ilişkin, "Hastanedeki yoğunluğumuz artıyor, vaka sayımız artıyor. Onun için tedbiri elden bırakmayalım, daha az sosyalleşelim" dedi.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kent merkezinde yapılan koronavirüs denetimlerine katıldı. Denetimler sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ayaz, koronavirüse bağlı ölüm sayılarının arttığını belirterek, "Daha önce istediğimiz noktada olmadığımızı ifade etmiştim ama durum daha da kötüye gitmekte. Şu anda kabanlarımızı giydik, hava soğumakta. Açık alanı kullanamıyoruz. İnsanlarımız evlerini, iş yerlerini daha az havalandırıyor. Tekrar söylüyoruz, daha dikkatli olmamız gereken sürece girdik. Hastanedeki yoğunluğumuz artıyor, vaka sayımız artıyor. Onun için tedbiri elden bırakmayalım, daha az sosyalleşelim. Büyüklerimizi, gençler hasta ediyor ve etmeye devam ediyorlar. Sadece bugün 11 tane 65 yaş üstü hastamız var. Bu her gün böyle devam ediyor. Onun için kış tam gelmeden vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya, tedbirler uymaya davet ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çankırı RAMAZAN SARICI
2020-11-06 18:15:24

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