Çankırı Valisi Ayaz: Halkın yoğun olduğu yerlerde sigara içilmesi yasaklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı Valisi Ayaz: Halkın yoğun olduğu yerlerde sigara içilmesi yasaklandı

DHA

Çankırı Valisi Ayaz: Halkın yoğun olduğu yerlerde sigara içilmesi yasaklandı


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sigara içilmesinin yasaklandığını vurguladı.
Çankırı Valisi Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde koronavirüs vakalarındaki artışın devam ettiğini söyledi. Vaka artışına karşın İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile ilave kısıtlamaların getirildiğini hatırlatan Ayaz, "Çankırı´da pazar yerlerinde zaten sigara içilmesini yasaklamıştık. Bundan sonra Atatürk Bulvarı´nda yine otobüs duraklarında, pazar yerlerinde ve vatandaşlarımızın kalabalık olarak bulunduğu yerlerde sigara içilmesi tamamen yasaklandı. Yine 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın sadece saat 10.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkabilecekler. Bu saatler dışında dışarı çıkmaları da yasaklandı" dedi.
'TEDBİRLİ OLACAĞIZ'
Vatandaşa uyarılarda da bulunan Vali Ayaz, "Gençler büyüklerimizi hasta etmeye devam ediyor. Hala 65 yaş üzeri hasta sayımız ciddi manada her geçen gün artıyor. Şimdi kış geliyor, açık hava avantajımızı giderek kaybediyoruz. Vatandaşlarımızdan lütfen daha az sosyalleşme, daha az seyahat, daha az hareket etmelerini istiyoruz. İşin sonu kötü bitiyor. En son 159 olarak açıklamıştım vefat sayısını ama bu sayıya yeni vatandaşlarımızda maalesef eklendi. Koronavirüs her gün sevdiklerimizi bizden almaya devam ediyor. Onun için biraz daha tedbirli olacağız, biraz daha sabredeceğiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI
2020-11-12 17:16:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çankırı'da kalabalık yerlerde sigara içilmesi yasaklandı Çankırı'da korona vakaları artıyor Vali Ayaz: "Bu hafta geçen haftadan kötü"
YEREL HABERLER Çankırı'da kalabalık yerlerde sigara içilmesi ...
Vakaların arttığı Çankırı’da iki köy karantinada
YEREL HABERLER Vakaların arttığı Çankırı’da iki köy karantinada
Çankırı'da 2 köy, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çankırı'da 2 köy, karantinaya alındı
Çankırı'da 73 bin fidan toprakla buluşturuldu Dikilen fidanlar geleceğe 'nefes' olacak
YEREL HABERLER Çankırı'da 73 bin fidan toprakla buluşturuldu Dikilen ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X