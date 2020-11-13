Çankırı´da 19,5 litre sahte içki ele geçirildi

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da bir depoda 19,5 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir depoda sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adresi tespit edilen depoya yapılan baskında, 19,5 litre sahte içki ele geçirildi. Depo sahibi İ.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI
2020-11-13 14:25:55
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