Çankırı'da 1 köy karantinaya alındı



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesine bağlı İnköy köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Ilgaz Kaymakamlığı, ilçeye bağlı İnköy köyünün artan koronavirüs vakaları nedeniyle 14 günlüğüne karantinaya alındığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "12 Kasım 2020 tarihinden itibaren ilçemize bağlı İnköy'ünde Covid-19 vaka sayılarının artması sonucunda salgının kontrol altına alınması açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27 ve 72'inci maddeleri kapsamında 13 Kasım 2020 Cuma günü saat 17.00 itibariyle 14 gün süre ile karantinaya alınmasına, 14 gün süre sonunda toplanacak kurul tarafından yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına devam edilerek istisnai durumlar haricinde İnköy'üne giriş ve çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Ilgaz RAMAZAN

2020-11-13 21:39:34



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