Melek hemşire, koronavirüsten hayatını kaybetti

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Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI'da, devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapan, 2 çocuk annesi Melek Erciyez (45), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Çankırı Devlet Hastanesi´nde çalışan hemşire Melek Erciyez, 4 Kasım'da koronavirüse yakalandı. Görev yaptığı hastanede tedaviye alınan Erciyez, 10 Kasım'da sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Erciyez, dün gece doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk annesi Melek Erciyez, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

2020-11-14 14:07:28



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