Korona virüse yakalanan hemşire hayatını kaybetti

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Çankırı'da sağlık çalışanı korona virüsten hayatını kaybetti.

Çankırı Devlet Hastanesi'nde görevli olan hemşire Melek Erciyez (45) testi pozitif çıktıktan sonra tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Melek hemşire, durumunun kötüleşmesi sonrasında yoğun bakıma kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Melek hemşire, gece 01.40 sularunda hayatını kaybetti.

Hemşire Melek Erciyez evli ve iki çocuk annesiydi.

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