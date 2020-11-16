Muharrem İnce'den "ekonomi otobüsü" açıklaması: "Deniz kenarından çıkıp memleketin dört köşesini gezsinler" "Genel merkez binasından çıktılar 2,5 sene sonra"

Memleket Hareketi kapsamında Çankırı'ya gelen Muharrem İnce, Türkiye’yi gezmek üzere yola çıkan ‘CHP Ekonomi Otobüsü’yle ilgili, "Güzel, doğru yoldalar. Genel merkez binasından çıktılar 2,5 sene sonra. Doğru yoldalar da sadece CHP'li belediyelerin olduğu deniz kenarlarından çıkıp biraz Çankırı’ya, Kırşehir’e, Nevşehir’e, Hakkâri’ye, CHP'li belediyelerin olduğu yerden çıkıp memleketin dört bir köşesini gezmeyi denerlerse daha iyi yaparlar" dedi.

CHP içerisinde başlattığı Memleket Hareketi kapsamında 47. il olarak Çankırı'ya gelen Muharrem İnce, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Burada açıklamalarda bulunan İnce, "Türkiye zor bir kış geçirecek. Biz memleket Hareketi olarak bu iktidara da bu muhalefet yapısına da karşıyız. Bunların alayını göndermek lazım. Böyle bir ortamda görüyorsunuz oyu artmıyorsa döviz fırlamış işsizlik tavan yapmış ekonomi çökmüş böyle bir ortamda muhalefetin oyu artmıyorsa bu iktidarın yanında bu muhalefeti de göndermek lazım. Hepsini birden göndermek lazım. Onun için biz bunların alayına karşıyız diyoruz. Memleketi karış karış gezmeye devam ediyoruz" dedi.

Partisinin başlattığı Ekonomi Otobüsü hakkında eleştiride bulunan İnce, "Güzel, doğru yoldalar. Genel merkez binasından çıktılar 2,5 sene sonra. Doğru yoldalar da sadece CHP'li belediyelerin olduğu deniz kenarlarından çıkıp biraz Çankırı’ya Kırşehir’e Nevşehir’e Hakkâri’ye, CHP'li belediyelerin olduğu yerden çıkıp memleketin dört bir köşesini gezmeyi denerlerse daha iyi yaparlar. Olacak kısa sürede olacak" ifadelerine yer verdi.

CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ortak anayasa hazırlanması iddiasına yönelik eleştiride bulunan İnce, "Bu iddia değil gerçek bir şey. Görünen şu ki yapılmış bu. Ben de yeni öğreniyorum, o dönem Cumhurbaşkanı adayıydım benim haberim yoktu o tür görüşmelerden. Ama çelişkili açıklamalar yapmak bir yaptık bir yapmadık demek doğru değil. İnsanların kafasını karıştırmamak lazım. Muhalefetin umut olabilmesi için tutarlı ilkeli bir politika uygulaması gerekir. Tutarlı olursa ilkeli olursa ses getirir umut olur. Onun için biz umut olma yolunda milletin dertlerini dinlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Atatürk Bulvarı üzerindeki esnafları ziyaret ettikten sonra Muharrem İnce kentten ayrıldı.

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