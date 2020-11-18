Çankırı'dan deprem bölgesi İzmir'e yardım

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen ve 115 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası Çankırı'da başlatılan kampanya ile toplanan malzemeler, depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Çankırı Valiliği tarafından depremden etkilenen İzmirliler için malzeme yardım kampanyası başlatıldı. Çankırı Valiliğince yürütülen kampanyaya yardımseverler tarafından çeşitli gıda malzemesi, battaniye ve oyuncak yardımı yapıldı. Kampanyada toplanan ürünler, depremzedelere ulaştırılmak üzere bugün İzmir'e doğru yola çıktı.

Yapılan yardımla ilgili açıklamada bulunan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Malumunuz bu ayın başında çok üzücü bir deprem yaşadık. Maalesef 100'ün üzerinde can kaybımız çok sayıda yaralımız oldu. Yaraların sarılmasında devletimiz bütün imkanlarını seferber etti. Biz de yardımseverlerimizin katkılarıyla topladığımız yardımları inşallah buradan uğurlayacağız. Allah tekrarını göstermesin, Allah beterinden korusun. Deprem öldürmüyor esasında insanlar öldürüyor. Elimizden geldiğinde tedbirli olmamız gerekmekte. Çankırı da deprem kuşağında yer alıyor. Bu pandemi sürecinde bu işleri yapmak kolay değil ama bundan sonraki süreçte elden geldiğinde yoğun bir çaba içerisine gireceğiz" dedi.

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