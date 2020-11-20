Çatıda kalan köpeği, itfaiyeciler kurtardı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI'da, 5 katlı apartmanın çatısında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, barınağa teslim edildi.
Olay, öğle saatlerinde, Buğday Pazarı Mahallesi'ndeki Zerafet Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı İkizler Apartmanı'nın çatısında köpeğin mahsur kaldığını görenler, itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede sokağa gelen itfaiye ekipleri, çatıya çıkarak, köpeği kurtardı. Köpek, Çankırı Belediye Hayvan Barınağı'na teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI
2020-11-20 17:52:54
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