Çankırı'da polis kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi

Çankırı'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bir miktar uyuşturucu maddenin yanı sıra bir adet tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler müdahale ettikleri olayda bir kişi üzerinde yaptıkları aramada 1 adet tabanca, 3 adet fişek ve bıçak ele geçirdi.
Ayrıca ekipler yaptıkları farklı noktada yaptığı uygulamada şüphe üzerine durdurdukları bir şahıs üzerinde arama yaptı. Şahsın üzerinde 4 adet ekstasy uyarıcı madde, bir miktar esrar maddesi ve bıçak ele geçirildi. Söz konusu şahıslar hakkında işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.