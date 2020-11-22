Çankırı sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Çankırı'da hayat adeta durdu. Çankırı'da vatandaşların kısıtlama kararına uyduğu gözlendi.



İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında akşam 20.00 itibari ile tüm ülkede sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı. Başlatılan kısıtlama kapsamında tüm vatandaşlar evlerine çekilirken cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin çeşitli noktalarında görev alarak sokaktaki kişileri denetledi. Uygulanan karar kapsamında Çankırı halkının karara genel olarak uyduğu gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.