Çankırı'da 3 köy karantinaya alındı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'nın Korgun ilçesine bağlı 3 köy, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Korgun Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karatekin, Kesecik ve Maruf köylerinde Covid-19 pozitif vakalarında ve temaslılarında artış olması nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla Korgun İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nun 23.11.2020 tarih ve 50 nolu kararı ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu´nun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında 23.11.2020 tarihinde saat 10.45´ten itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Korgun RAMAZAN SARICI
2020-11-23 14:10:24
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