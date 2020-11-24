Yeniden Refah Partisi 2 yaşında

Yeniden Refah Partisinin kuruluşunun ikinci yıl dönümü dolayısıyla Çankırı'da program düzenlendi.

Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi ve Çankırı İl Başkanı Muhammed Fatih Müjdeci partisinin kuruluşunun ikinci yıl dönümünde partililerle bir araya gelerek 23 Kasım 2018 yılında Fatih Erbakan önderliğinde kurulduklarını hatırlattı. Müjdeci, "Partimizi kurduğumuz o gün, mazlumların kurtuluş ümidinin yeniden yeşerdiğinin müjdesi olan tarihi bir gündü. Partimizi kurarken, yola çıkarken zorlukları biliyorduk. Nasıl engellerle karşılaşacağımızı, hangi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağımızı, bu yolun uzun ve meşakkatli bir yol olduğunu, bu yolda yürümenin zor ve zahmetli olduğunu biliyorduk. Bütün bu zorluklara rağmen, ülkemiz ve milletimiz büyük sıkıntılarla karşı karşıya iken, beka sorunu yüksek sesle dile getiriliyorken, ekonomik sorunlar milletimizin adeta belini büküyorken elbette seyirci kalamazdık. İslam coğrafyası işgal altındayken, Müslümanlar eziliyor ve katlediliyorken, Akdeniz'in ve Ege'nin serin sularında küçücük yavrularımız can veriyorken elbette duramazdık. Bütün bu zorluklara karşın sabrın, mücadelenin, kararlı olmanın, azmetmenin, cihat şuuruyla çalışmanın, milletimizi bütün mazlum Müslümanları ve bütün ezilmişleri maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarma heyecanının, imanın ve inancın karşısında beşeri hiçbir gücün duramayacağını da biliyorduk ve bu şuurla yola çıktık" dedi.

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