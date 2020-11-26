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Çankırı'da çöpten elektrik üretecek tesisin açılışı yapıldı

DHA

Çankırı'da çöpten elektrik üretecek tesisin açılışı yapıldı


Ramazan SARICI/ ÇANKIRI (DHA)ÇANKIRI Yerel Yönetimler Çevre Hizmetleri Birliği ile Pelitözü Enerji Üretim A.Ş. ortaklığı çerçevesinde yapılan, katı atıktan elektrik enerjisi üretecek tesisin açılışı gerçekleştirildi. Tesisten, yıllık 10 milyon 920 bin kilovat saat elektrik enerjisi üretimi yapılması hedefleniyor.
Yukarı Pelitözü köyü yakınlarında hizmete giren tesis için düzenlenen açılış programına, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Pelitözü Enerji Üretim A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Çetin, ilçe belediye başkanları ve kurum yetkilileri katıldı. Törende konuşan Pelitözü Enerji Üretim A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Çetin, yıllık 10 milyon 920 bin kilovat saat elektrik enerjisi üretimi yapılmasını hedeflediklerini belirterek, "Burada hem çöp dağları oluşturmayacağız hem de çöpten elektrik enerjisi üreterek ülkemize maddi kaynak sağlayacağız" dedi.
'KARARLILIĞIMIZI EMİN ADIMLARLA DEVAM ETTİRİYORUZ'
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yenilenebilir enerji konusunda hem Çankırı'da hem de Türkiye'nin birçok ilinde ve ilçesinde çok önemli yatırımların olduğunu söyledi. AK Parti´nin, son 18 yılda kilovatsaat bakımından yenilenebilir enerjiyi 4 kat büyüttüğünü belirten Akbaşoğlu, "Bunlara daha yenilerini de ilave edeceğiz. Enerji, cari açık konusunda Türkiye´nin çok öteden beri gelen en büyük tutarını ortaya koyuyor. Bu tür yerel anlamdaki hizmetler, aynı zamanda sismik araştırma gemilerimiz, sondaj gemilerimiz ve onlara eşlik eden diğer unsurlarımızla hem Akdeniz´de hem Karadeniz´de hem de Ege ve Marmara´da, milletimizin milli menfaatlerini, ulusal çıkarlarını her zaman ön plana alan bir yönetimin iradesiyle kararlılığımızı emin adımlarla devam ettiriyoruz" dedi.
Vali Abdullah Ayaz ise "Bizim genelde çöpleri değerlendirme yöntemimiz vahşi depolama usulü. Bundan sonra ilimizde vahşi depolama yönteminden vazgeçilecek. Bu tesis, çöpün ekonomiye kazandırılmasıyla hem belediyelerimizin hem milletimizin hem de memleketimizin fayda göreceği yüz ağartıcı bir tesis olacak. Tesisin bu günlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi.FOTĞRAFLIDHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN
2020-11-26 15:10:35

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