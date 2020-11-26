Çankırı'da koronavirüs tedavisi gören aile hekimi hayatını kaybetti

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Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI'da, Refik Saydam Aile Sağlığı Merkezi´nde görevli Aile Hekimi Dr. Kahraman Pehlivan (46), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çankırı Refik Saydam Aile Sağlığı Merkezi´nde görevli evli ve 2 çocuk sahibi Aile Hekimi Dr. Kahraman Pehlivan, önceki gün nefes darlığı şikayeti ile Çankırı Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Pehlivan'ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan Pehlivan'ın genel durumunun kötüleşmesi üzerine dün ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevki planlandı. Ancak nakil için hastaneden çıkarıldığı sırada kalbi duran Pehlivan, tekrar hastaneye geri götürülerek yoğun bakıma alındı. Dr. Pehlivan, yoğun bakımda yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

2020-11-26 16:01:42



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