Çankırı’da fabrikalar KUZKA desteğiyle yalın üretime geçiyor KUZKA’nın yalın üretim desteğiyle, fabrikalarda verimlilik dönemi başlıyor

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı öncülüğünde Çankırı, Kastamonu ve Sinop illerinde faaliyet gösteren ihracat odaklı fabrikalarda yalın üretim dönemi başladı. Yalın üretim sayesinde minimum hammadde ve işçilikle maksimum ürün elde edilmesi hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün 20202021 yılı temasını kaynak verimliliği olarak belirlemesinin ardından Ankara’da Sincan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren model fabrika yalın üretim modeli örneği, Çankırı’da bir fabrikada uygulanmaya başlandı. Korona virüs ile mücadelenin yapıldığı şu günlerde tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu solunum cihazları başta olmak üzere, medikal ürünlerin üretimini yapan fabrika, personel sayısını, zamanı ve ham madde ihtiyacını optimum seviyede kullanarak ürün taleplerine yetişebilmek amacıyla yalın üretime geçti. Yalın üretim sayesinde fabrikada minimum hammadde ve iş yükü ile maksimum üretim yapılması ve fabrika içinde kaynakların etkin kullanılması ve verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Bu amaçla fabrikada yalın üretim eğitimleri ilk olarak montaj kısmında başlarken, zamanla diğer bölümlere de yayılması planlanıyor. 4 ay sürecek olan yalın üretim eğitimlerinin 2021 yılında da devam etmesi hedefleniyor.



“Stok oranlarının minimum seviyede tutulması sağlanarak, işçilerin daha verimli kullanılması amaçlanıyor”

Yalın üretim eğitimleriyle stok oranlarının minimum seviyede tutulması sağlanarak, aynı zamanda kaynakların (iş gücü, hammadde, enerji, lojistik vb) daha verimli kullanılmasının amaçlandığını söyleyen KUZKA Çankırı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mahmut Oral Taşçı, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 20202021 yılı temasını kaynak verimliliği olarak ilan etmişti. Biz de kaynak verimliliği temasını kendi Bölgemizde uygulamak amacıyla Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren model fabrikanın yalın üretim öğrendönüş programının, Çankırı’da faaliyet gösteren işletmelerimiz açısından faydalı olacağını düşündük. Bu kapsamda işletmelerimizin maliyetlerinin azaltması, ürün kalitelerinin ve rekabet güçlerinin artırılması, aslında bir endüstri mühendisliği kavramı olan yalın üretimin işletmelerimiz bünyesinde uygulanmasını ve yayılarak bölgemizdeki bütün işletmelerin yalın üretim konseptini benimsemelerini hedefliyoruz. İşletmelerin yalın üretime geçmesiyle maliyetlerinin azaltılmasına, işçilerin kalıp değişim ve montaj süreleri gibi üretim ve montaj proseslerindeki süreçlerin iyileştirilmesine ve fabrika içindeki tüm üretim maliyetleri artıran gereksiz kaynak (çalışan, hammadde, yarı mamul, mamul vb.) hareketlerinin asgari düzeye indirilmesine katkı sağlanacak. Bu programla birlikte hata oranlarının azalması, stok oranlarının minimum seviyede tutulması, üretim hatlarına gelen siparişlere göre esneklik kazandırılması gibi konularda işletmelere katkı sağlanacak. Aynı zamanda işçilerin daha verimli kullanılarak, kayıp zamanların da daha etkin yönetilmesi hedeflenmektedir” dedi.



“Çankırı bölgede bir çıkış noktası oldu, Çankırı özelinde bir ilki gerçekleştirmiş olduk”

Çankırı’nın bölgede bir çıkış noktası olduğunu ve Çankırı özelinde bir ilki gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Taşcı, “İşletmelerimizin yalın üretim modelini kendilerine konsept olarak benimsemeleriyle esnek üretim modeline geçişleri sağlanarak ürünlerinin kalitelerini ve uluslararası piyasada rekabet güçlerini artırmış olacaklar. Dolayısıyla işletmelerimiz daha rekabetçi şartlarla ulusal değil uluslararası piyasalarda da rol kapma fırsatı yakalayacaklardır. Çalışma toplam 4 ay kadar sürecek olup kademe kademe ilerleyecek. İlk etapta model fabrikadan gelen yöneticilerle birlikte, işletme yetkilileri süreçlerin teşhis edilmesini sağlayacak. Üretimde iyileştirmeye en yatkın alan tespit edilecek ve sonrasında ilgili alan üzerinden iyileştirmenin işletme içindeki diğer alanlara yayılması sağlanacak. Bu sayede fabrikanın kendi kendine sürekli iyileşmeyi öğrenen bir organizasyon şekline dönüşmesi sağlanmış olacak. Sonrasında bilgilerini geliştirme adına eğitimlerimiz, danışmanlık faaliyetlerimiz 2021 yılı içerisinde de devam edecek. Burası bir çıkış noktası oldu aslında, Çankırı özelinde bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Bu fabrikada elde edeceğimiz olumlu sonuçların diğer işletmelere de olumlu yansıyacağını değerlendirmekteyiz” diye konuştu.



“Şu anda sıkıntısını çektiğimiz kalifiyeli personel sorununu da yalın üretim ile çözmüş olacağız”

Şu anda sıkıntısını çektikleri nitelikli personel sorununu da yalın üretim ile çözmüş olacaklarını belirten fabrikanın Üretim Müdürü, Makine Mühendisi İhsan Aydos ise, “Bölgemizde kalifiyeli eleman bulma problemimiz var. Bir ürünün üretilmesi için personelin gereksiz iş, depo çıkışları gibi israf olarak niteleyeceğimiz bu tip verimsizlikleri ortadan kaldırarak minimum stokla maksimum verimlilik sağlayan bir sistem aslında yalın üretim. Şu anda biz, bununla ilgili eğitimlerimizi alıyoruz. Firmamızı da bu eğitimlerle bu sisteme uyarlamaya çalışacağız. Şimdilik montaj alanından seçtiğimiz bir bölümle başlayacağız. Bundan sonraki süreçte fabrikanın bütün bölümlerine de yaygınlaştıracağız. Mesela daha öncesinde 10 personel ile yaptığımız bir işi 5 personele düşürüp oradan elde ettiğimiz 5 personelle de başka işler yapıp daha fazla ürün çıkışını sağlamış olacağız. Şu anda sıkıntısını çektiğimiz nitelikli personel sorununun da bir adım önüne geçmiş olacağız. Aynı zamanda bizlerin şu anda yalın üretime geçmeden öncesinde bazı bilgi eksikliklerinden dolayı bir stok birikmesi bulunuyor. Buna hammadde ve yarı mamul stoku da dahil. Bu yüzden yalın üretimin en büyük amacı da hammadde girer girmez en kısa sürede müşteriye ürün olarak ulaşması. Bu şekilde stok maliyetlerimizi de minimuma indirmiş olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Medikal ürün ürettiğimiz için kısa sürede yüksek adet ürünler isteniyor”

Pandemi sürecinde medikal ürün ürettiklerinden dolayı müşterilerin çok kısa sürede yüksek adette ürün talep ettiğine dikkat çeken Aydos, şöyle konuştu:

“Tabii ki bunların hepsine birden hitap etmemiz bir hayli bizleri yoruyordu, yalın üretimle daha verimli bir üretim elde edeceğimizden dolayı cevap veremediğimiz müşterilerimize de hitap edebilmemize imkân verecek. Aynı zamanda daha fazla ürün üretip daha farklı yerlere satmamızı da sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şu anda fabrika olarak yaklaşık 65’in üzerinde ülkeye ihracatımız devam ediyor”



“Minimum kaynak ile maksimum çıktıyı elde etmek istiyoruz”

Fabrikaya yalın eğitim konusunda danışmanlık hizmeti veren Bülent Sönmez de, şunları kaydetti:

“Yalın üretimin, yalın düşüncenin genel felsefesi her türlü kaynak, bu kaynağın içerisine insan kaynağı, malzeme kaynağı, enerji kaynağı gibi aklınıza gelebilecek her türlü kaynak dahil olacak şekilde minimum kaynak ile maksimum çıktıyı elde etmek diyebiliriz. Hem felsefi anlamda hem de tekniker anlamında bir kültürel dönüşümde ve paralelinde tekniklerle bu saydığımızda kaynaklardaki kaynak verimliliği konusunu maksimum düzeye çıkarmayı hedefliyoruz”

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