Çankırı'da meydana gelen iki farklı trafik kazasında sürücülerin trafik ışıklarını ihlal etmeleri dikkat çekti.

Çankırı'da meydana gelen bazı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Paylaşılan ilk görüntüde, ışıklardan sola doğru dönen bir otomobil ile Ankara yönüne hızla seyreden başka bir otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil bir süre daha ilerledikten sonra orta refüje de çarparak devrildi.

Bir diğer kazada ise KastamonuÇankırı yönünde seyreden bir otomobille yine kavşaktan sola dönen başka bir otomobil çarpıştı. Otomobil, köprü üzerinde bulunan yaya trafik lambasına çarparak durabildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.