Yük treninin çarptığı şahıs ağır yaralandı Raylarda yürüyen şahsa yük tren çarptı

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çankırı'da raylarda yürürken yük treninin çarptığı şahıs ağır yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Deveciler mevkiinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, iddiaya göre raylar üzerine yaya olarak yürürken treni fark etmedi. Yük treninin çarptığı şahıs ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.