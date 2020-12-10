Çankırı'da yük treninin çarptığı kişi ağır yaralandı

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

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Ramazan SARICI/ ÇANKIRI (DHA)ÇANKIRI'da tren yolunda yürüyen kişi, gelen yük trenin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde kent merkezi, Deveciler mevkisinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen kişiye rayların üzerinde yürüdüğü sırada hattan geçen yük treni çarptı. Makinistin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Trenin altında kalarak ağır yaralanan kişi, ekipler tarafından çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI

2020-12-10 21:34:35



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