Çankırı'da, kayıp yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, 14 gün önce odun kırmak için evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Sevim Yıldırım'ı (75) arama çalışmalarına devam ediliyor.

Çankırı merkeze bağlı Çatalelma köyünde yaşayan, evli ve 3 çocuk annesi Sevim Yıldırım, 2 hafta önce odun kırmak için evinden ayrıldı. Daha sonra Yıldırım'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede jandarma ve AFAD ekipleri, kadavra ile iz takip köpekleriyle arama yaptı ancak Yıldırım'a ait herhangi bir ize rastlanılmadı. Ardından İstanbul'dan gelen Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi, köy yakınlarındaki Kızılırmak Nehri'nde arama çalışması yaptı. Aile, bölge halkının da destek verdiği arama çalışmalarından gelecek iyi haberi bekliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI

2020-12-14 15:58:17



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