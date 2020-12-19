Covid-19 mücadelesinde 56 saatlik kısıtlama başladı Kısıtlamanın üçüncü haftasında kurallara uyuldu Çankırılı vatandaşlar kısıtlamanın başlamasıyla evlerine çekildi

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Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Vatandaşların kurallara uyduğu Çankırı'da ekipler denetimlerde bulundu.

Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı. Ülke genelindeki korona virüs vakalarındaki artış sonrasında 3. haftasına girilen kısıtlamalarda Çankırı'da da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Şehir merkezinde cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Ekipler, sürücüleri kurallara uymaları noktasında uyardı. Sokağa çıkma kısıtlaması 21 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

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