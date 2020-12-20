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Çankırı'da internet üzerinden kız isteme töreni

DHA

Çankırı'da internet üzerinden kız isteme töreni


Ramazan SARICI/ ÇANKIRI (DHA)ÇANKIRI'da yaşayan Özel ailesi, koronavirüs salgını nedeniyle Özkan ailesini görüntülü arayarak kız istedi. İnternet üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen törene, iki ailenin yakınları da katılarak alkışlarla destek verdi.
Çankırı'da bir süredir birlikte olan harita mühendisi Kadir Burak Özel (30) ile mimar Afife Nur Özkan (25) evlenmeye karar verdi. Ailelerinin onayını alan çift, koronavirüs salgını nedeniyle kız isteme törenini internet üzerinden görüntülü olarak gerçekleştirdi. Canlı bağlantıyla yapılan törene, ofisten katılan çift, kendi yüzüklerini taktı. Çiftin yakınları da kamera önünde ikiliyi alkışlarla destek vererek tebrik etti. Her iki aile bireyleri de internet üzerinden tanışmış oldu.
'KİMSEYİ RİSKE ATMAMAK İÇİN BÖYLE YAPTIK'
Koronavirüs salgını nedeniyle bu özel günlerini ilk başta açık havada yapmak istediklerini belirten Kadir Burak Özel, daha sonra internetten canlı olarak yapmaya karar verdiklerini söyledi. Şehir dışından gelecek akrabaları için de zorluk olacağını ve sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesi ihtimalini de göz önünde bulundurduklarını ifade eden Özel, "Kimseyi riske atmamak için internet ortamında yapmaya karar verdik. İlk başlarda bir tedirginlik oldu ama genel olarak program güzel geçti" dedi.
Kız isteme esnasında büyük heyecan yaşadıklarını ve internetin kesilmesinden de korktuklarını anlatan Özel, güzel geçen programın ardından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.
 DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI
2020-12-20 17:19:12

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