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Çankırı'da 20 gündür kayıp yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor

DHA

Çankırı'da 20 gündür kayıp yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, 20 gün önce odun kırmak için evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Sevim Yıldırım'ı (75) arama çalışmaları devam ediyor.
Merkeze bağlı Çatalelma köyünde yaşayan, evli ve 3 çocuk annesi Sevim Yıldırım, 1 Aralık'ta odun kırmak için evinden ayrıldı. Daha sonra Yıldırım'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede jandarma, AFAD ekipleri, kadavra ile iz takip köpekleriyle arama yaptı. Ardından İstanbul'dan gelen Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi de köy yakınlarındaki Kızılırmak Nehri'nde arama çalışması yaptı ancak şu ana kadar Yıldırım'a ait bir ize rastlanılmadı.
AFAD İl Müdürü Abdullah Özçelik, "Ekiplerimizle arama çalışmalarımız devam ediyor ama henüz bir ize rastlayamadık. Arama çalışmaları devam edecek" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN
2020-12-21 16:43:35

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