Çankırı’da uyuşturucu operasyonu

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 45 adet kalp şeklinde hap ve 29 gram Hint keneviri ele geçirildi.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çerkeş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince R.D. isimli şahsın evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 38 adet 9 mm fişek, 29.83 gram Hint keneviri yaprağı, 5.40 gram sömek, 3.11 gram Hint kenevir tohumu, 45 adet kalp şeklinde kırmızı renkli hap ele geçirildi.

A.Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise esrar maddesi içmek için hazırlanmış bir adet şaşal veya kova adı verilen düzenek ve uyuşturucu madde içmek için kullanılan çarşaf diye tabir edilen materyal ele geçirildi.

R.D. isimli şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak, 6136 SKM suçlarından adli tahkikat, 2521 sayılı Kanun'a muhalefetten idari işlem yapılırken, A.Ç. hakkında ise uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan adli tahkikat yapıldı.

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