Çankırı'da sis etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çankırı'da gece saatlerinde başlayan sis sabah da etkisini sürdürdü.

ÇankırıKastamonu kara yolu üzerinde sis etkili oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde beliren sis, sabah da etkisini sürdürdü. Görüş mesafesinin yer yer 30 metrenin altına düştüğü bölgede sürücüler de zorluklar yaşarken farlarını yakarak dikkatli bir şekilde ilerlediler.

Çankırı'da hava sıcaklığı da 6 derece olarak ölçülürken özellikle sürücülerin sise karşı dikkatli olmaları noktasında uyarılarda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.