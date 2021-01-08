Çankırı'da sis etkili oldu

Çankırı'da gece saatlerinde başlayan sis sabah da etkisini sürdürdü.
ÇankırıKastamonu kara yolu üzerinde sis etkili oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde beliren sis, sabah da etkisini sürdürdü. Görüş mesafesinin yer yer 30 metrenin altına düştüğü bölgede sürücüler de zorluklar yaşarken farlarını yakarak dikkatli bir şekilde ilerlediler.
Çankırı'da hava sıcaklığı da 6 derece olarak ölçülürken özellikle sürücülerin sise karşı dikkatli olmaları noktasında uyarılarda bulunuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.