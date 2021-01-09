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Anadolu'nun yüce dağı Ilgaz'da sessizlik Pandemi ve kuraklık kış turizmini olumsuz etkiledi Kar yağmaması kayak pistlerini açtırmadı

İHA

Anadolu'nun yüce dağı Ilgaz'da sessizlik Pandemi ve kuraklık kış turizmini olumsuz etkiledi Kar yağmaması kayak pistlerini açtırmadı

Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağında beklenen kar yağışının olmaması sebebiyle sezon henüz açılamadı.
"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara ve şiirlere konu olan Batı Karadeniz Bölgesinin en yüksek dağı olan Ilgaz Dağı, ülkenin en önemli kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor. Ankara'ya 200, İstanbul'a ise 450 kilometre uzaklıkta bulunan Ilgaz Dağı Yıldıztepe Kayak Merkezi’nde yeterli kar yağışı olmaması turizm sezonunu olumsuz etkiledi.
ÇankırıKastamonu kara yolu üzerinde bulunan kayak merkezinde karın olmaması dolayısıyla kayak merkezi faaliyete açılamadı. Kış sezonu için hazırlanan ve bakımları tamamlanan tesis ziyaretçilerini beklerken hem pandemi hem de kuraklık faaliyetleri vurdu.

"Hazırlıklar tamam, kar yağmasını bekliyoruz"
Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, “Türkiye genelinde kar yağışı olmadığından dolayı kayak merkezlerinde kar yok. Biz tüm hazırlıklarımızı bitirdik. Sadece karın yağmasını bekliyoruz. Rezervasyonlarımız iptal oluyor. Bu hafta sonu itibari ile kar yağış bekleniyor. İnşallah sezonumuzu açacağız. Biz tüm hazırlıklarımızı otel, kafeterya ve tesis olarak tamamladık. Kar randımanlı bir şekilde pistler açıldıktan sonra hafta sonları 5 bin ile 7 bin arası misafir geliyor. Hafta içi bu sayı 500600lerde kalıyor. Pandemi nedeniyle sömestr tatili de yok. Sömestr tatilinde 15 gün boyunca 5 bin civarında günübirlik misafirimiz oluyordu. Bir an önce kar yağması için dua ediyoruz. Misafirlerimizi bekliyoruz. Çankırılılarımızı bungalov evlerinde davet ediyorum" dedi.

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