Ankara’daki deprem Çankırı'da da hissedildi

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ankara’nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4.6 şiddetindeki deprem, Çankırı'da da hissedildi.

Ankara’nın Kalecik ilçesinde saat 22.53’te deprem oldu. Yerin 12.81 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çankırı’da da hissedildi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz yaptığı açıklamada kent genelinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.