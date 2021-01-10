Ankara’daki deprem Çankırı'da da hissedildi

Ankara’nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4.6 şiddetindeki deprem, Çankırı'da da hissedildi.
Ankara’nın Kalecik ilçesinde saat 22.53’te deprem oldu. Yerin 12.81 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çankırı’da da hissedildi.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz yaptığı açıklamada kent genelinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.