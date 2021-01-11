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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı'da ders zili çaldı, İstiklal Marşı okundu

İHA

Çankırı'da ders zili çaldı, İstiklal Marşı okundu

Milli Eğitim Bakanlığının kararıyla Çankırı'daki okullarda uzun zaman sonra bayrak töreni yapılırken İstiklal Marşı okundu.
Korona virüs salgını dolayısıyla yüz yüze eğitime verilen ara, bayrak törenlerini de erteletti. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısının ardından Çankırı'da bulunan okullarda saat 10.00’da ders zili çalındı. Zille beraber okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler bayrak törenine katıldı. Öğretmen ve okul personelinin de katıldığı törende İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu.
İstiklal Yolu İlkokulundaki tören sonrasında açıklamada bulunan Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, "Bütün okullarımız, öğretmen ve öğrencilerimizin hasretiyle yanıp tutuşuyor. Bu yıl ve geçtiğimiz yıl salgının etkilerini toplumun tüm kesimleri olduğu gibi bizlerde hissetmekteyiz. Okullarımızda bayrak töreni yapılamıyor. Çocuklarımız haftanın başı ve haftanın sonunda İstiklal Marşıyla okullarından ayrılıyorlardı. Biz sevindiğimiz zaman da üzüldüğümüz zaman da güzel şeyleri dile getiren bir milletiz. İstiklal Marşı da bizim kurtuluşumuzun ve bağımsızlığımızın sembolü durumunda" dedi.

"Farkındalık adına çok güzel oldu"
Salgının özellikle öğrencileri olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Öztürk, "Toplumun farklı kesimlerinin etkilendiği gibi en çok da öğrencilerimiz bu konudan etkilenmekteler. Bunları en aza indirmek için tüm okullarımızda öğretmenlerimiz fedakarlıkla çalışmaktalar. Bu arada anne ve babalar da üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmekteler. Çocukların eğitimleri için eğitim camiası için öğretmenler için ciddi destek vermekteler. Dolayısıyla bugün de tüm Türkiye'de 81 ilde İstiklal Marşını pazartesi gün tüm okullarda seslendirilmesi Milli Eğitim Bakanlığından karar alındı. Çok da güzel oldu farkındalık oluşturmak adına. İnşallah güzel bir dönem geçirmek dileğiyle salgının en kısa zamanda bertaraf olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Düzenlenen törene Çankırı Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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