Çankırı'da gümrük kaçağı güneş gözlüğü ve kol saati ele geçirildi

Çankırı'da gümrük kaçağı güneş gözlüğü ve kol saati ele geçirildiÇANKIRI'da jandarmanın yaptığı yol kontrolünde, kargo aracında piyasa değeri 750 bin TL gümrük kaçağı güneş gözlüğü ve kol saati ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurşunlu ilçesi D-100 karayolu Ağılözü mevkii üzerinde Ağrı'dan İstanbul'a giden kargo kamyonetini durdurdu. Araçta yapılan aramada, 40 koli içnde piyasa değeri 750 bin TL olan gümrük kaçağı 10 bin 900 adet güneş gözlüğü ve 2 bin 400 adet kol saati ele geçirildi. El konulan malzemelerin Gümrük Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) DHA-Gündem Türkiye-Çankırı / Kurşunlu Ramazan SARICI
2021-01-15 16:35:10
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