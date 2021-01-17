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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı beyaza büründü

İHA

Çankırı beyaza büründü

Çankırı'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.
Kentte uzun süredir beklenen kar yağışı dün gece saatlerinde başladı. Sabaha dek süren kar yağışıyla birlikte kent merkezi tamamen beyaza büründü. Korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu hafta sonunda evlerinde olan vatandaşlar da sabah kar sürprizi ile uyandı. Vatandaşlar evlerinden çektikleri fotoğrafları sosyal medyalarından paylaşmayı ihmal etmedi.
Kapalı köy yolunun bulunmadığı kentte Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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