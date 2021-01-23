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Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Çankırı'da başladı

DHA

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Çankırı'da başladı


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde düzenlenen 'Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası' 10 ilden 142 sporcunun katılımıyla başladı.
Türkiye Oryantiring Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Ilgaz'daki Doruk mevkiinde düzenlenen şampiyona başladı. 2 gün sürecek şampiyonaya 10 ilden 142 sporcu katıldı. Sporcular, vücutlarına taktıkları harita ile yön bularak, en kısa sürede bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele etti. Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, salgına rağmen 10 farklı ilden 142 sporcunun yarışmaya katılmasının önemli olduğunu söyledi. Klasik ve orta mesafe üzerinden bir yarışma gerçekleştirileceğini belirten Akyüz, "Ilgaz´ın müthiş doğasında, bu çam ormanlarının içerisinde, bu doğal güzellikleri, ilk kez yaptığımız kayakla oryantiringle tüm Türkiye´ye göstermek istedik" dedi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak ise, Çankırı'da yapılacak müsabakalarda dereceye giren sporcuların Türkiye'yi, Avrupa ve dünya yarışmalarında temsil edeceğini belirtti.
Şampiyonaya yoğun katılımın olduğunu belirten Ak, "Buradaki doğa dünyadaki eşsiz doğal güzelliklerden bir tanesi. Birçok yerde kayak merkezi var; ama burada ormanın içerisinde çok güzel bir yarışma alanı var. Sporcuların doğayla iç içe bu etkinliği gerçekleştirmesi önemli bir faaliyet" ifadesini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yarışma
-Konuşmalar
-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI
2021-01-23 15:27:35

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