Çankırı'da hırsızlık zanlısı 4 kişiye tutuklama

Çankırı'da çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde açıktan bakır kablo hırsızlığı, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarıyla ilgili suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, söz konusu olayın faillerinin Ö.Ç., H.A., R.A ve M.A. isimli şahıslar olduğunu ve çalınan malzemelerin de D.A.'ya satıldığını tespit etti. Yapılan çalışmada şahıslar ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. D.A. da yakalanırken çalınan malzemelerin bir kısmı sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.