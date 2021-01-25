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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ilgaz Dağında sömestr tatili yoğunluğu

İHA

Ilgaz Dağında sömestr tatili yoğunluğu

Çankırı'da bulunan ve kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Ilgaz Dağında sömestr yoğunluğu yaşanıyor.
Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci için başlayan yarıyıl tatili, özellikle kayak merkezlerini önemli ölçüde hareketlendirdi. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi, cuma günü itibarıyla başlayan ara tatil sonrasında yapılan rezervasyonlarla ziyaretçi akınına uğradı. Farklı şehirlerden gelen vatandaşlar, vakitlerini telesiyej ve 2 pistin bulunduğu kayak merkezinde değerlendirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunu da burada geçiren bazı vatandaşlar, karın keyfini çıkardı.
İstanbul'dan gelen Ahmet Uslu, "Arkadaşlarımla beraber gelelim istedik. Burada fazla bir kalabalık yok. Kurallara uyduktan sonra sıkıntı olacağını da sanmıyorum. Güzel yer. Tesis gayet güzel ama kar biraz az haftaya kar bekleniyormuş burası için. Pandemi olmasaydı burası tamamen dolu olurdu" dedi.
Şehir dışından geldiğini söyleyen Aytekin Çiftçi ise "Ilgaz'da iki günlük bir tatil yapalım dedik. Gerçekten memnun kaldık. Güzel bir atmosfer herkese tavsiye ederiz. Burası sezona geç açıldı. Kar yeterli olmadığından kar bekleniyormuş. Ama pistlerin durumu gayet iyi. Pandemi nedeniyle gerekli bütün önlemler alınmış durumda. Hiçbir sakınca görmedik ve tatilimizi burada geçiriyoruz" diye konuştu.
Arkadaş grubuyla beraber gelen Salih Karataş da "Buraya 7 kişilik grup olarak geldik. Çok memnun kaldık tesis çok güzel. Öncesinde farklı yerlere de gittik ama buranın pisti çok güzel. Ne tam profesyonel ne de amatör ikisinin ortası. Grup olarak çok memnun kaldık tesisten. Tesiste alınan tedbirler güzel herkes maske mesafesini korumaya çalışıyor. Her ne kadarda tatil merkezi olsa da açık havada tabii maskelerimizi çıkarsak da tesis içerisinde ve otelde maske kullanımı var" ifadelerini kullandı.
Ailesiyle birlikte kayak merkezine geldiğini aktaran Fikriye Gül, bölgenin beklentilerini ve karın keyfini çıkardıklarını karşıladığını belirtti.

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