Çankırı Valisi Ayaz: 6 mutasyonlu koronavirüs vakamız mevcut



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, kent genelinde İngiltere varyantlı 6 kişide mutasyonlu koronavirüs görüldüğünü söyledi. Ayaz, "Çok geniş bir filyasyon çalışması yapıldı. Onlarla temaslı olan herkesi de karantinaya aldık" dedi.

Çankırı Valisi Ayaz, Valilik Toplantı Salonu´nda gazetecilere açıklamada bulundu. Kentte koronavirüs vaka sayılarında azalma yaşandığını söyleyen Vali Ayaz, tedbiri elden bırakmamak gerektiğini kaydetti. Mutasyonlu virüs görülen iller arasında Çankırı´nın da olduğunu belirten Vali Ayaz, "Mutasyonlu virüsün Sağlık Bakanlığımızın açıklamalarından da anlaşıldığı üzere ülkemizde giderek görüldüğü il sayısı arttı. İlimizde de görüldü. İlimizde de mutasyon virüs yani koronavirüsün yeni mutasyonu görüldü. Bunun en büyük riski bulaştırıcılığının çok yüksek olması. Onun için tüm vatandaşlarımızı dikkatli olmaya tekrar davet ediyoruz. İşin şakası yok" diye konuştu.

Vali Ayaz, mevcut ortaya çıkan vakalarla ilgili gereken tüm çalışmaların yapıldığını kaydederek, "Şahıslar izolasyonda. Genel durumları iyi. Yaşları genç. Hastalık henüz bitmedi, bitmesine de uzun bir süre var. Bir süre daha bu tedbirlerle beraber yaşamak durumunda kalacağız. Aktif şu anda 6 tane mutasyon koronavirüs vakamız mevcut. Evlerinde, çok sıkı denetimdeler izolasyon açısından. Takipleri devam ediyor. Çok geniş bir filyasyon çalışması yapıldı. Onlarla temaslı olan herkesi de karantinaya aldık. Bir ilerleme olmadı. 5 vaka biraz daha eski, 1 vaka biraz daha yeni. Onun için bağımsız olmaları da biraz virüsün farklı yollardan ilerlediğini gösteriyor. 5´i bağlantılı ama 1 i bağlantısız. Mutasyonun tespit edilen en büyük özelliği bulaşma hızı bir önceki varyanta göre çok yüksek. Bu da daha tedbirli olmayı gerektiriyor" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

2021-02-08 14:40:55



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